Tunceli'de, çeşitli şubelerde görevli 200 polisin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" operasyonu başlattı.

Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı 20 ekip ve 200 personelin katılımıyla yapılan operasyon çerçevesinde, Tunceli-Elazığ karayolunda kontrol noktası oluşturuldu.





Ekipler, kontrol noktasına gelen araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Polisin araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekleri ile arama yaptığı uygulama kent genelinde sürüyor.







DİYARBAKIR'DA HUZUR OPERASYONU

Diyarbakır'da, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" operasyonu başlattı.

Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı 80 ekip ve bin personelin katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor.

Kentin giriş çıkış noktalarında yapılan uygulamaların haricinde belirli noktalarda uygulama yapılıyor. Asayiş ekipleri de kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlarda uygulama yapıyor.

Ekipler, kontrol noktasına gelen araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekler ile arama yapan polis, bazı sürücüleri alkol testine tabi tutuyor.