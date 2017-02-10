Yol Durumu
  1. Çankaya'da 45 dakika
  2. Gülen’i verin

Siyasi kutuplar bu yıl değişecek

Siyasi kutuplar bu yıl değişecek
AB Bakanı Ömer Çelik, Ahaber ekranlarında Duygu Leloğlu'nun sorularını yanıtladı. Çelik, dünyanın siyasi kutuplarının yer değiştireceğine dikkat çekerek, "İlk defa ABD ve Çin arasındaki bir savaştan bahsediliyor, İran ile nükleer anlaşmanın feshedileceğinden bahsediliyor. Avrupa'da bu yıl 3 tane önemli seçim var. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir 2017 olacak. En ilginç olanı ise ABD Başkanı Trump'ın, Brexit'in ilk olmayacağını söylemesi ve Brexit'i desteklediğini ima etmesiydi" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar