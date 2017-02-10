Siyasi kutuplar bu yıl değişecek

AB Bakanı Ömer Çelik, Ahaberekranlarında Duygu Leloğlu'nun sorularınıyanıtladı. Çelik, dünyanın siyasi kutuplarının yerdeğiştireceğine dikkat çekerek, "İlk defa ABD veÇin arasındaki bir savaştan bahsediliyor, İran ilenükleer anlaşmanın feshedileceğinden bahsediliyor.Avrupa'da bu yıl 3 tane önemli seçim var.Dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini şekillendirecekbir 2017 olacak. En ilginç olanı ise ABD BaşkanıTrump'ın, Brexit'in ilk olmayacağını söylemesi veBrexit'i desteklediğini ima etmesiydi" dedi.
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