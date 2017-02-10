Siyasi kutuplar bu yıl değişecek

AB Bakanı Ömer Çelik, Ahaber ekranlarında Duygu Leloğlu'nun sorularını yanıtladı. Çelik, dünyanın siyasi kutuplarının yer değiştireceğine dikkat çekerek, "İlk defa ABD ve Çin arasındaki bir savaştan bahsediliyor, İran ile nükleer anlaşmanın feshedileceğinden bahsediliyor. Avrupa'da bu yıl 3 tane önemli seçim var. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir 2017 olacak. En ilginç olanı ise ABD Başkanı Trump'ın, Brexit'in ilk olmayacağını söylemesi ve Brexit'i desteklediğini ima etmesiydi" dedi.