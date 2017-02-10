Putin’den taziye

Suriye'de DEAŞ'a karşı hava harekatı yapan bir Rus uçağı, Türk askerinin bulunduğu binayı vurdu. TSK, Mehmetçiğin "kazaen" vurulduğuna ilişkin açıklama yaptı. Olayda Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal ile Uzman Onbaşı Ömer Akkuş şehit oldu. Rus yetkililerin de, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini ilettiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve çalışmaların da iki ülke tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Olayın ardından, Rusya Devlet BaşkanıPutin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak,üzüntülerini belirttiği ve başsağlığı dileğindebulunduğu ifade edildi.
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