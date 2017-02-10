Özel alanlı cezaevi

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, FETÖ/PDY'den tutuklanan zanlılardan bazılarının cezaevinde itirafçı olmak istediklerini belirtti. Ancak koğuşta bulunan kendilerinden üst düzey zanlılar tarafından engellendiklerini söyledi. İtirafçı sayısının artması için koğuş sisteminden oda sistemine geçileceğini kaydetti. Şimşek, bu nedenle Manisa'da bin kişilik oda sisteminde cezaevi inşa edileceğini de söyledi.
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