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Özel alanlı cezaevi

Özel alanlı cezaevi
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı , /PDY'den tutuklanan zanlılardan bazılarının cezaevinde itirafçı olmak istediklerini belirtti. Ancak koğuşta bulunan kendilerinden üst düzey zanlılar tarafından engellendiklerini söyledi. İtirafçı sayısının artması için koğuş sisteminden oda sistemine geçileceğini kaydetti. Şimşek, bu nedenle 'da bin kişilik oda sisteminde cezaevi inşa edileceğini de söyledi.

ALİ FİLİZKAN
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