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Olmaz olsun böyle dede!

Olmaz olsun böyle dede!
Zonguldak 'de Bilge M. (24), doğum sancıları başlayınca babası Ahmet M. (58) tarafından hastaneye götürüldü. Görevlilere babasının bebeğini başka aileye satacağını söyledi. Polis harekete geçti. Durumu fark eden baba, kızıyla birlikte hastaneden çıktı. Ama kısa sürede yakalandı. Dedenin, torununu Zonguldak'ta oturan çifte 5 bin lira karşılığında satacağı öğrenildi. Bebeğin babası, Bilge M.'nin imam nikahlı eşi Serkan T. bulunamadı. Bebeğin Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınacağı belirtildi.
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