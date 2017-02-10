Olmaz olsun böyle dede!

Zonguldak Ereğli'de Bilge M. (24), doğum sancıları başlayınca babası AhmetM. (58) tarafından hastaneye götürüldü. Görevlilere babasının bebeğini başka aileye satacağını söyledi. Polis harekete geçti. Durumu fark eden baba, kızıyla birlikte hastaneden çıktı. Ama kısa sürede yakalandı. Dedenin,torununu Zonguldak'ta oturançifte 5 bin lira karşılığındasatacağı öğrenildi. Bebeğin babası, Bilge M.'nin imam nikahlı eşi Serkan T. bulunamadı. Bebeğin Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınacağı belirtildi.
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