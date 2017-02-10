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O bisikletli cezayı yedi

O bisikletli cezayı yedi
İstanbul 'nden bisikletle geçtikten sonra kaskındaki kamerayla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan (22) bu kez polisi atlatamadı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen Öznam'a, polisin ikazına uymamak ve trafik işaret ve levhalarına uymamak suçlarından 294 lira para cezası kesildi. Pişman olduğunu söyleyen çılgın genç "Yasak olduğunu bilmiyordum. Sosyal medya için videolar çekiyordum. Heyecanıma yenik düştüm. İnternete yükleyince bir anda ses getirdi. Bir daha da yapmam. Lütfen kurallara uyalım. Zaten polisler beni bilgilendirdi" diye konuştu.
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