O bisikletli cezayı yedi

İstanbul Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçtikten sonra kaskındaki kamerayla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan İsmail Öznam (22) bu kez polisi atlatamadı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen Öznam'a, polisin ikazınauymamak ve trafik işaret velevhalarına uymamak suçlarından294 lira para cezası kesildi. Pişman olduğunu söyleyen çılgın genç "Yasak olduğunu bilmiyordum. Sosyal medya için videolar çekiyordum. Heyecanıma yenik düştüm.İnternete yükleyince bir andases getirdi. Bir daha da yapmam. Lütfen kurallara uyalım. Zaten polisler beni bilgilendirdi" diye konuştu.
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