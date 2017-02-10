Montaj yerine şantaj!

Antalya'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Mobilyacı Emre K., geçen yıl mart ayında mobilya yaptıracağını söyleyen bir kişinin verdiği adrese gitti. Genç adam, gittiği evde ikisi kar maskeli üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar dövdükleri Emre K.'nın çıplak fotoğraflarını çekti. "Bize 1 milyon lira getirmezsen sana ve ailene zarar veririz" diyerek mobilyacıya şantaj yaptı.



200 BİN TL'Yİ KABUL EDİNCE...

Bu kadar parası olmadığını söyleyen Emre K. 200 bin TL'ye ikna ettiği adamların elinden zor kurtuldu. Mobilyacının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis 6 şüpheliye ulaştı. Erhan B., Mehmet Emin T. ve Suat A. tutuklandı. Bu kişilere yardımcı olduğu öne sürülen Talip Y., Taylan S. ve Velat A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 sanık hakkında 32.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucu Erhan B., Mehmet Emin T. ile Suat A. 11 yıl 9 ay 20'şer gün hapse mahkum oldu. Mahkeme Taylan S.'ye 3 yıl 4 ay, Velat A.'ya 6 yıl 8 ay, Talip Y.'ye ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.