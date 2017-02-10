'Koca' cinnet

İstanbul Avcılar'da kocaterörü yaşandı. Telefon bayisiişleten Tanju Mutlugüneş ilekuaför eşi Fatoş Mutlugüneşarasında şiddetli geçimsizlikbaşladı. Genç kadın, tartışmalarve kavgalar nedeniyle, eşinemahkemeden uzaklaştırmakararı aldırdı. Ayrı yaşayanTanju-Fatoş Mutlugüneşçifti, önceki akşam sokaktakarşılaştı. Yanında annesibulunan genç kadın,yaşadıkları sorunlar nedeniyleeşiyle tartıştı. Tartışmanınkavgaya dönüymesi üzerinesinirlenen Tanju Mutlugüneş,belindeki silahı çıkarttı. Öfkelikoca, önce eşi Fatoş'a, ardındaneşinin yanındaki kayınvalidesiSabiha Bayram'a kurşunyağdırdı. Eşi ve kayınvalidesinivuran Tanju Mutlugüneşdaha sonra tabancayı başınadayayarak tetiğe bastı.durumları ciddiFatoş Mutlugüneş olayyerinde hayatını kaybederken,ağır yaralanan TanjuMutlugüneş ile kayınvalidesiSabiha Bayram ambulanslahastaneye kaldırıldı. FatoşMutlugüneş'in cesedi otopsi içinAdli Tıp'a kaldırılırken, diğer 2kişinin hastanedeki tedavilerininsürdüğü ve durumlarının kritikolduğu açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.