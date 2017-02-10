Yol Durumu
  1. Domuzbağlı canilere müebbet
  2. Cansu'ya kurşun

'Koca' cinnet

Evden uzaklaştırma cezası alan , sokakta eşiyle karşılaştı. Öfkeli koca, karısını öldürüp, kayınvalidesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı...

Koca cinnet
İstanbul Avcılar'da koca terörü yaşandı. Telefon bayisi işleten Tanju Mutlugüneş ile kuaför eşi Fatoş Mutlugüneş arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Genç kadın, tartışmalar ve kavgalar nedeniyle, eşine mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayrı yaşayan Tanju-Fatoş Mutlugüneş çifti, önceki akşam sokakta karşılaştı. Yanında annesi bulunan genç kadın, yaşadıkları sorunlar nedeniyle eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüymesi üzerine sinirlenen , belindeki silahı çıkarttı. Öfkeli koca, önce eşi Fatoş'a, ardından eşinin yanındaki kayınvalidesi Sabiha Bayram'a kurşun yağdırdı. Eşi ve kayınvalidesini vuran Tanju Mutlugüneş daha sonra tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı. durumları ciddi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tanju Mutlugüneş ile kayınvalidesi Sabiha Bayram ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatoş Mutlugüneş'in cesedi otopsi için Adli Tıp'a kaldırılırken, diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının kritik olduğu açıklandı.

Barış SÖZAL
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar