Katlettiği arkadaşını tacizle suçladı

Antalya'da yaşayan Rifat Çınar (26), geçen 29 Haziran'da ev arkadaşı Ünal Duran'a (26) silahla ateş açtı. Duran hayatını kaybederken, tutuklanan Rifat Çınar hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Çınar, aynı evde kaldığı Duran'ın geceleri yanına gelip kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını söyledi. Duran'ın yakınları ise sanığın cezasını hafifletebilmek için yalan söylediğini belirtti.