Katlettiği arkadaşını tacizle suçladı

Antalya'da yaşayan RifatÇınar (26), geçen 29 Haziran'daev arkadaşı Ünal Duran'a (26)silahla ateş açtı. Duran hayatınıkaybederken, tutuklanan RifatÇınar hakkında Antalya 1'inciAğır Ceza Mahkemesi'ndeağırlaştırılmış ömür boyu hapisistemiyle dava açıldı. Hakimkarşısına çıkan Çınar, aynıevde kaldığı Duran'ın geceleriyanına gelip kendisinecinsel istismarda bulunmayaçalıştığını söyledi. Duran'ınyakınları ise sanığın cezasınıhafifletebilmek içinyalan söylediğini belirtti.
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