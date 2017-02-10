Kardak nöbeti devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Sahil Güvenlik botları, yoğun sise rağmen periyodik devriye nöbetini 12'nci günde de icra etti.
Dün öğle saatlerinden bu yana denizde görüş mesafesinin oldukça düşmesi nedeniyle Kardak kayalıkları karadan güçlükle görülebiliyor. Ekipler buna rağmen devriye görevini aksatmadan devam ettiriyor.
Türk Sahil Güvenlik unsurlarının bölgedeki bekleyişi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği ve zaman zaman telsiz konuşması yaptığı duyuldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi, hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyişine bugün de devam etti.
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avrupa birliği ilişkilerinin ayrışmaya yanlış para politikaları yüzünden ülkelerinin siyasi olarakta gerilmeye başladığı bir dönemde kendilerini birleştirecek harcın türkiye düşmanlığı olacağı konusunu nasılki bizimle beraber hareket etmeyerek otadoguda büyük fırsatları kaçırdılarsa türkiye yunanistan düşmanlığının kendilerini birleştirecek olan harc olmadığını maalesef görmekten acizdir almanların yanlış strateji hamleleri 2ci dünya savaşında ne kadar yanlışsa türkiyesiz uygulamaya çalıştıkları ortadoğu projeside o kadar yanlıştır
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