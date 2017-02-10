Kapı gibi sağlam!

Samsun'da 50 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi, 1.5 asırlık Meryem Ana işlemeli hanedan modeli demir kapıya gözü gibi bakıyor. Germi, Ermeni ustalar tarafından geçme yöntemiyle yapılmış olan kapıyı almak için gelenleri geri çevirdiğini söyledi. Tarihi eser için "30 bin TL verdiler ama satmadım" diyen demirci, kapının kendisine dedesinden miras kaldığını belirtti. Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 150 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti. Kapının üzerinde tek bir kaynak bile olmadığına dikkat çeken demirci, ustalığa hayran kaldığını söyledi.
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