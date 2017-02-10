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'li vekil: 'Evet' demek Allah'ı inkâr etmektir

Hayır cephesi insanlarda oy alabilmek için Kur'an ayetlerini çarpıtacak kadar sapıttılar. Bu sapkınlığın son örneğini İstanbul Milletvekili , "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" sözleriyle sergiledi.

HDPli vekil: Evet demek Allahı inkâr etmektir

Şanlıurfa'da çalışması kapsamında halkla buluşan İstanbul Milletvekili , "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" şeklinde tepki çekecek yeni açıklamalarda bulundu.

"Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü söyleyecek ileri giden Kaya, hayır cephesinin ne kadar sapıtabileceğini şu sözleriyle ortaya koydu:

İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kuran-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. 'Allahtan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.' Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz. La Arapça'da 'Hayır' demek. Neye 'Hayır?' Yaratan tek bir yaratıcı vardır. Tek bir ilah vardır. O tek dışında kim ki teklik iddia ediyor, aslında ilahlık iddia ediyordur. Kim ki Allah dışında teklikten bahsediyorsa, o Kuran'ın hakikatine savaş açıyor demektir. İlahlık taslamış demektir. Kuran'a muhalif olmuş demektir, Kuran'da yeri ve karşılığı yoktur.
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 23:57
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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yşl yşl

şeytan kadın yalan konuşma çarpılacaksın

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 11.02.2017 00:56
Hayret Hayret

Ne diyeyim ,Allah akıl fikir versin..Bu ayetleri yorumlama kabiliyetini hangi ilmi tahsille elde etmiş merak ettim doğrusu...

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evet13
hayır0
cevapla 11.02.2017 00:53
ismail ismail

Şu kadından tiksiniyorum..daha neler yazarım da burda yayınlamazlar

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evet10
hayır0
cevapla 11.02.2017 00:47
temel temel

bunlar kim din kim hainlik yapmak hangi din de var ilk ona cevap versin bunlarin din ile hic alakasi yok sadece sahte musliman katliam yap hainlik yap ulkene ihanet et sonra cik allah de muslimanlik de adama ha hain derler

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evet12
hayır0
cevapla 11.02.2017 00:37
sarızlılar sarızlılar

sanırım mecusilikten zerdüştlikten cebriye kaderiye mezhebinden bahseder yada mazdek dinine mi inanıyor ki....

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evet9
hayır0
cevapla 11.02.2017 00:36
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