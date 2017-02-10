Şanlıurfa'da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" şeklinde tepki çekecek yeni açıklamalarda bulundu.
"Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü söyleyecek ileri giden Kaya, hayır cephesinin ne kadar sapıtabileceğini şu sözleriyle ortaya koydu:
İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kuran-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. 'Allahtan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.' Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz. La Arapça'da 'Hayır' demek. Neye 'Hayır?' Yaratan tek bir yaratıcı vardır. Tek bir ilah vardır. O tek dışında kim ki teklik iddia ediyor, aslında ilahlık iddia ediyordur. Kim ki Allah dışında teklikten bahsediyorsa, o Kuran'ın hakikatine savaş açıyor demektir. İlahlık taslamış demektir. Kuran'a muhalif olmuş demektir, Kuran'da yeri ve karşılığı yoktur.
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şeytan kadın yalan konuşma çarpılacaksın
Ne diyeyim ,Allah akıl fikir versin..Bu ayetleri yorumlama kabiliyetini hangi ilmi tahsille elde etmiş merak ettim doğrusu...
Şu kadından tiksiniyorum..daha neler yazarım da burda yayınlamazlar
bunlar kim din kim hainlik yapmak hangi din de var ilk ona cevap versin bunlarin din ile hic alakasi yok sadece sahte musliman katliam yap hainlik yap ulkene ihanet et sonra cik allah de muslimanlik de adama ha hain derler
sanırım mecusilikten zerdüştlikten cebriye kaderiye mezhebinden bahseder yada mazdek dinine mi inanıyor ki....
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