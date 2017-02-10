Gülen’i verin

CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'na gelişinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı. Pompeo, aprona gelen araçla, kargo kapısından çıkarak, havalimanından ayrıldı. Pompeo'nun ilk durağı ise ABD'nin Ankara Büyükelçiliği oldu. Pompeo, yaklaşık 1 saat 15 dakika kaldığı ABD Büyükelçiliği'nden sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmek üzere MİT yerleşkesine geldi. Pompeo, Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. CumhurbaşkanıErdoğan, Fidan'ı kabulünde CIADirektörü Mike Pompeo'yu da kabul etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için Türkiye'nin somut planını önermişti. Pompeo'nun ziyaretinde bu "somut plan" masaya yatırılırken, ayrıca PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen destekten duyulan rahatsızlık da iletildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğunu gösteren belgeler de masaya konularak, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kısa süre önce gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin "Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi konusundaTürkiye'nin sunduğu somut bir planvar" açıklaması yapmıştı. Pompeo'nun Ankara ziyaretinde de Türkiye'nin Rakka'ya yönelik önerileri masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rakka temizliğinin PKK/ PYD-YPG terör örgütleri yerine, özel kuvvetlerle yapılması gerektiğini söylemişti. Dünkü ziyarette özellikle Rakka'nın DEAŞ'tan temizliği konuşuldu. Ayrıca CIA Başkanı Pompeo'ya, ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'ye verdiği silahlardan duyulan rahatsızlık da iletildi. Heriki örgütün de PKK'nın bir uzantısı olduğubelgelerle ortaya konuldu. Suriye'nin geleceğine ilişkin iki müttefik ülke olarak yapılacaklar konuşulurken, ayrıca Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi de gündeme geldi.
ORTAKLIKTEKLİF ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, 1 saat 30 dakika sürdü. CIA Direktörü Pompeo, Suriye konusunda Türkiye ile ortak çalışmak istediklerini söyledi.
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