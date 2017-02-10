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Fırat Kalkanı'nın 171. gününde 23 terörist etkisiz hale getirildi

'nın 171'inci gününde terör örgütü 'a ait 165 hedef imha edilirken 23 terörist de etkisiz hale getirildi.

İşte 171. günde öldürülen terörist sayısı!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden 'nın 171'inci gününde 165 terör örgütü hedefi ateş altına alınırken 23 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 09:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmet Keşli Mehmet Keşli

Rus uçağının tam dostluğumuzu pekiştirdiğimiz bir zamanda askerlerimize saldırı düzenlemesi anlaşılır gibi değil. Nefretle kınıyorum. Rusların aklını başına almasını dilerim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 11:50
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