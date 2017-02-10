Fetösever komşu!

Darbeci 8 askeri 'sahiplenen' Yunanistan, kaçak FETÖ'cüleri kucaklamaya devam ediyor. Yunan polisi Meriç Nehri'ni plastik botla geçmeyi başaran 6 FETÖ'cüyü daha yakaladı. Kaçakların iltica talebinde bulunduğu belirtildi. Ülkeye sığınan 6 kişiden ikisinin işadamı olduğu da öğrenildi. Kaçakların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet cep telefonu ile bin 700 avroya el konulduğu ifade edildi. 15 Temmuz'dan bu yana Yunanistan'a kaçak giren Türk vatandaşlarının sayısının 8 kaçak asker de dahil olmak üzere 100'e ulaştığı aktarıldı. Bunların çoğunun FETÖ şüphelisi akademisyen olduğu kaydedildi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti. Bu karar Türk- Yunan ilişkilerinde gerginliğe neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı teröristlere ev sahipliği yapmakla suçladı ve ikili geri kabul anlaşmasının iptal edilebileceğini söyledi.
YUNANİSTAN TERÖRE 'BOT'TU KALDI
Yunanistan,teröre hizmettesınır tanımadı.PKK ve DHKP-C'densonra bu kez FETÖ'yedestek sağladı.Türkiye'den kaçanhainlerikabul etti.
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