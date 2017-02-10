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FETÖ'nün baklavacısına müebbet istemi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 'nın sahipleri ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istendi.

FETÖnün baklavacısına müebbet istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütününe (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan baklavacı iş adamları ve hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da onbeşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüpheli olarak yer alan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

ELEBAŞI GÜLEN'DEN "ÖDÜL"
Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016'da tutuklanan Serdar Seyitoğlu hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Serdar Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü olduğu belirtilerek, şüphelinin "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği kaydedilmişti.
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 11:04
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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taka41 taka41

sindiden bilmek mümkün deyil...bu tatliciyi...tehdit ve santajada etmis olabilirler...cünkü onlara iyi niyetle yaklassan kancayi bir takinca birdaha kurtulmak...mümkünmü....? bu isler fetocularin mayasinda var....bu tatlici gönüllü olarak yaptiysa...tehdit santaj olmadan...o Zaman pazara pirince giderken evdeki bulgurdan oldu...ac gözlülügün cezasini cekmeli...bu vatana kim hainlik icerisinde ise..cezasini cekmeli..ister cöpcü ister bankaci ister tatlici olsun..

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evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 13:29
EVET-2922 EVET-2922

bu şerefsiz haine bol şekerli bir tepsi baklama yeme cezası verilsin.Şeker komasından sonra fetönün cennetine gitsin.Aklını baklava ile yemiş beyinsizler bunlar.

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evet1
hayır0
cevapla 10.02.2017 12:12
SİRDAS SİRDAS

KURSAĞINIZDA KALIR İNŞALLAH KUSARSINIZ O TOPLANAN PARALARI

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evet1
hayır0
cevapla 10.02.2017 12:05
adil adil

Değer miydi? Fetö hainine kul olmaya çoluk çocuk vatan millet hiç düşünmediniz inşallah istenen cezaları alırsınız.

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evet2
hayır0
cevapla 10.02.2017 12:04
memo memo

suratinda meymenet yokki hiyarin

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evet1
hayır0
cevapla 10.02.2017 11:55
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