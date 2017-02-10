Yol Durumu
  1. Akademisyen değil terör destekçisi
  2. İşte 171. günde öldürülen terörist sayısı!

FETÖ belgeleri CIA Başkanı'na verildi

Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı 'ın görüşmesi kapsamında Türkiye'ye gelen CIA Başkanı 'yla FETÖ'ye ilişkin bilgi ve belgeler paylaşıldı. Elebaşı Gülen'in başka bir ülkeye kaçma ihtimaline karşı tedbir alınması istendi.

FETÖ belgeleri CIA Başkanına verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'la ABD Başkanı Donald 'ın telefon görüşmesinde alınan ortak karar üzerine, CIA Başkanı , dün Ankara'ya geldi.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda ABD Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı.

İLK ZİYARET MİT'E
Pompeo ilk olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gitti. Pompeo, 1 saat 15 dakika kaldığı büyükelçiliğinin ardından MİT'e geçti. Pompeo MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile MİT yerleşkesinde 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Pompeo ile Fidan DEAŞ'la mücadeleden terör örgütü PYD'ye yapılan yardımlara, Türkiye'nin hazırladığı Rakka Planı'ndan FETÖ tehditine kadar hassas konuları masaya yatırdı. Pompeo, daha sonra Beştepe'ye geçerek Erdoğan'la görüştü. Kabulde, Fidan da yer aldı. Pompeo'yu belgelerle karşılayan Ankara, FETÖ ve PYD-YPG'ye ilişkin ABD'den beklentilerini açık bir dille ifade etti.



BELGELER PAYLAŞILDI
ABD'deki FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili gecikmeden rahatsız olan Türkiye, darbe girişimine ilişkin bilgi ve belgeleri iletti. Gülen'in ABD'deki yapılanması, bağlantıları, faaliyetleri ve kara para trafiğine ilişkin dökümanların bir örneği ile paylaşıldı. Gülen'in üçüncü bir ülkeye kaçabileceğine dikkat çekilerek, iade karara bağlanana kadar geçici tutuklama dahil adımlar atılması gerektiği belirtildi.

HARİTALAR MASADA
Ankara'nın Rakka planı, haritalar üzerinde anlatıldı. Fırat Kalkanı'na, NATO müttefiki olan ABD'nin gerekli desteği vermediği vurgulandı. PYD-YPG'nin ABD'nin de "Terör Örgütleri Listesi"nde yer aldığı belgeleriyle ortaya konuldu.
Etiketler: , ,
  • 10 Şubat 2017, Cuma 09:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar