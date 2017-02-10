FETÖ belgeleri CIA Başkanı'na verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde alınan ortak karar üzerine, CIA Başkanı Mike Pompeo, dün Ankara'ya geldi.İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda ABD Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı.
İLK ZİYARET MİT'E
Pompeo ilk olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gitti. Pompeo, 1 saat 15 dakika kaldığı büyükelçiliğinin ardından MİT'e geçti. Pompeo MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile MİT yerleşkesinde 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Pompeo ile Fidan DEAŞ'la mücadeleden terör örgütü PYD'ye yapılan yardımlara, Türkiye'nin hazırladığı Rakka Planı'ndan FETÖ tehditine kadar hassas konuları masaya yatırdı. Pompeo, daha sonra Beştepe'ye geçerek Erdoğan'la görüştü. Kabulde, Fidan da yer aldı. Pompeo'yu belgelerle karşılayan Ankara, FETÖ ve PYD-YPG'ye ilişkin ABD'den beklentilerini açık bir dille ifade etti.
BELGELER PAYLAŞILDI
ABD'deki FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili gecikmeden rahatsız olan Türkiye, darbe girişimine ilişkin bilgi ve belgeleri iletti. Gülen'in ABD'deki yapılanması, bağlantıları, faaliyetleri ve kara para trafiğine ilişkin dökümanların bir örneği ile paylaşıldı. Gülen'in üçüncü bir ülkeye kaçabileceğine dikkat çekilerek, iade karara bağlanana kadar geçici tutuklama dahil adımlar atılması gerektiği belirtildi.
HARİTALAR MASADA
Ankara'nın Rakka planı, haritalar üzerinde anlatıldı. Fırat Kalkanı'na, NATO müttefiki olan ABD'nin gerekli desteği vermediği vurgulandı. PYD-YPG'nin ABD'nin de "Terör Örgütleri Listesi"nde yer aldığı belgeleriyle ortaya konuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.