Erdoğan: Bu sistem bileklerimizde prangaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız? Türkiye, yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Bugün buraya gelirken imzayı attım ve şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor." dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz'da bu millet göğsünü tanklara siper etti mi, F-16'lara siper etti mi, helikopterlere siper etti mi? İşte şimdi 16 Nisan geliyor. 16 Nisan'daki 'evet' aynen bunun tekrarıdır." diye konuştu.

"Anayasa değişikliğiyle getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi yani başkanlık sistemi, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini koruyarak hedeflerine ulaşma konusunda verdiği mücadeleyi güçlendirecektir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"BUNUN ADI TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ"

"Çift başlılık kalkıyor. Artık burada kendi kabinesiyle tek otorite ama bir özellik daha var, bazıları Amerika ile karıştırıyor, hayır. Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Biz farklı bir sistemle geliyoruz yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz, 'evet' mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye adeta ikinci bir kurtuluş savaşı veriyor. Bu savaşı hem cephede hem de ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda veriyoruz. Artık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' diyordu ya biz de 'Bu mücadele bütün vatandır, bütün dünyadır' diyoruz." dedi.

Erdoğan, "Tek adamcılık kimde var? Şu anamuhalefetin geçmişinde var. Onlarda var tabii, bu CHP zihniyetinde var. Tek adamcılık bunlarda. Bunların il başkanları, bulundukları illerin valiliğini yapmışlardır, bunları biliyor muyuz gençler? Bunlarda var bu tür şeyler. İşte 16 Nisan'da bunlara bunun hesabını sormaya var mıyız?" diye konuştu.





Açılış töreninde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları ise şöyle:

Bugün açılışını yaptığımız yeraltı doğalgaz depolama tesisinin Aksaray'lilara hayırlı olmasını diliyorum. Aksaray tarih boyunca medeniyetin buluştuğu, bugün de özellikle kuzeyi güneye bağlayan bir geçiş noktası. Ancak uzun yıllar boyunca araçlar şehrin içine uğramadan geçiyordu. AK Parti'nin iş başına geldiği ilk günden beri, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin her köşesinde olduğu gibi Aksaray'ın tüm eksikliklerini bir bir gerçekleştirdik. 15 yılda hükümetlerimiz döneminde Aksaray'a tam 5 milyar yatırım ve destek sağladık. 2006 yılında Aksaray Üniversite'sini kurduk. 2003 yılında sanayi, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımı sağladık.

YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

2006'da Aksaray Üniversitemizi kurduk. Bugün 23 bin öğrencisi var. 2003 yılında sanayiye, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımını sağladık. İlçeleri kalkındırdık, hastaneler, okullar, yüksekokulları hizmete aldık. 1.700 yeni derslik kazandırdık. Yaklaşık 13 milyon ders kitabını da ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. 4 bin konut yaptık Aksaray'da. Aksaray'da 17 km. bölünmüş yol vardı. Bölünmüş yol miktarını 175 km.ye çıkardık. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ayyıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Aksaray 16 Temmuz'da destan yazan Aksaray, siz FETÖ eşkıyasına karşı demokrasiye sahip çıktınız, Türkiye'ye sahip çıktınız.

AKSARAY ÜZERİNDEN 2 TREN HATTINI LİMANLARA İNDİRECEĞİZ

Bu 15 Temmuz meydanının dili olsa da söylese o geceyi. Bugün Ankara'ya, Konya'ya, Nevşehir'e, Niğde'ye bölünmüş yollarla birbirine bağladık Aksaray'ı. Aksaray-Ortaköy-Kırşehir yolunu da tamamlamak üzereyiz. 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin inşaatı da hızla devam ediyor. En geç bu yılın sonuna varmadan bu hastaneyi de Aksaray'ımıza da kazandırmış olacağız. Aksaray'ı ticaretin de önemli bir kavşağı haline getiriyoruz. Aksaray üzerinden 2 tren hattını Akdeniz bölgesine, limanlara indireceğiz. Aksaray-Konya-Antalya tren yollarını da etüd ve proje çalışmaları devam ediyor. Hiç merak etmeyin gençler, havayolunda da Aksaray'ı geride bırakmayız.

İNŞALLAH AKSARAY HAVAALANINA DA AÇACAĞIZ

İnşallah Aksaray'ın havaalanı da olacak. Ulaştırma Bakanımız geçen hafta yaptığı buradaki çalışma ziyaretinde bütün bunları sizle paylaştı, sizlere müjdeyi verdi. Artık söz ağızdan çıktı, AK Parti sözünün eri olan bir partidir. AK Parti söz verirse yapar. Öyle değil mi? Evet, Evet, Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli kardeşlerim Aksaray herşeyin en güzeline layık. Sizlere hizmet bizim için bir gururdur, bir ibadettir. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu. Bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci yaptınız. Sağolun, varolun. 2007 Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi referandumunda Aksaray yüzde 86 evet dedi, rekora imza attı. Şimdi orada yüzde 86 dediniz, 16 Nisan'a hazır mıyız?

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ise "Ülkemizin stratejik konumunun avantajlarını kullanarak 3 ana kriter üzerine bir strateji belirledik" dedi.



BİRLİKTE 16 NİSAN'DA YENİ BİR TARİH YAZMAYA VAR MISINIZ?

Yüzde 74'le Cumhurbaşkanımızı seçtiniz. Demokrasi nöbetlerinde gece gündüz darbelere karşı dimdik durdunuz. omuz omuza verdiniz. Vatana uzanan eller kırılsın dediniz. Gün birlik olma günüdür dediniz. Dik dur eğilme bu millet seninle dediniz. Şimdi söz tekrar sizde sevgili kardeşlerim. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün değil. Birlikte 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Güçlü iktidar için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? Vesayet, darbeleri tarihe gömmek için hazır mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdad mirasını gelceğe taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma ve refah için var mısınız? Ekmeğimizi, işimizi, aşımızı büyütmeye var mısınız?







Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"YÜZDE 49,3 İLE ROKOR KIRDIK"

Bu şartlara uyan her projeye ortak olacağımızı bildirdik. Bunlardan bir tanesi olan Türk Akımı projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde geçtiğimiz Ekim ayında imzaladık. Yüzer Enerji Teknolojilerinde de geçtiğimiz Aralık ayında İzmir Aliağa'da önemli bir tesis açtık. Bugün bu çalışmalara ek olarak işte Sultan Hanındaki doğalgaz depolama alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm ekibimizle özverili bir mesai ortaya koyuyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjinin artırılması öncelikli hedefimiz. Bu kategorinin payını artırmayı amaçladık. 2016 yılında yerli kaynakların üretimdeki payını yüzde 49,3'e çıkararak rekor kırdık. Kömür rezervlerimizi değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Son teknoloji termik santral kuruyoruz. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği taviz vermediğimiz diğer alan.

ÇOK ÖNEMLİ İKİ BÜYÜK YATIRIM GELİYOR

2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yenilenebilir enerji payını yüzde 31'in üzerine taşıdık. Tüm izinleri alınmış, alt yapısı tamamlanmış, projelerin hayata geçmesini teşvik edecek bir modelle bir yatırım alt yapısı oluşturduk. İnşallah bu alanda güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli iki büyük yatırımı hayata geçiriyoruz. Her şey Türkiye için yola çıkarken üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi milleitn boyun eğmesi için maşaları tutan eler hep tetikte bekliyor. Bu millete yol çizmeye çalışanlara karşı ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz: Biz güçlü oldukça dünyanın tüm köşesindeki mazlumlar güçlü oluyor.





PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER

SUNİ MAĞARALAR MEVCUT

Açılış öncesi tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

"DEPOLAMANIN ÇILGIN PROJESİ"

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz."

Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray - Sultanhanı beldesi yakınlarında bulunan yerin yaklaşık 1100 ile 1400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğal gaz depolanması amaçlanıyor.



SUYLA ERİTİLDİ

Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon metreküp gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecek.



Proje kapsamında önceden tuz kavernalarına su basıldı, tuz eritilerek dışarı çıkarıldı, doğal gaz depolamaya elverişli hale getirildi. Ayrıca, pompa istasyonları, su tankları ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

Projeyle toplamda 1.2 milyar metreküp çalışma gazı ve 40 milyon metreküp/gün geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanıyor. Toplamda 700 milyon dolara mal olan tesisi Erdoğan, bugün gaz basma işlemini başlatarak hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek.

PROJENİN DÜNYADA EŞİ AZ

Dünyada örneği az olan projenin geçmişi düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları bakımından 2004'e kadar gidiyor. 2012'de sözleşmesi imzalanan tesisin inşaatı 2013'te başladı. Olası doğal gaz sıkıntılarına karşı önlem olması planlanan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncelik verdiği projelerden birisi.



TUZLAR ERİTİLEREK ODALAR OLUŞTURULDU

Doğalgaz deposu oluşturmak amaçlı proje kapsamında tuz kavernelerine su basılarak, tuz eritilip dışarı çıkarıldı. Böylece doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi. Pompaj istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisi tamamlandı.

BORULAR DEPO GÖREVİ YAPIYOR

Türkiye'nin sadece toprakları üzerinden geçen doğalgaz boruları içerisinde bulunan gaz aynı zamanda depo görevini yerine getiriyor. Bu kapsamda projenin olası bir gaz kesintisinde Türkiye'nin bir süre doğalgaz ihtiyacının karşılayacak olması açısından çok önemli bulunuyor. Projenin ilk mühendislik çalışmaları 2004 yılında gündeme geldi. 2012 yılında yapım sözleşmesi imzalandı ve inşaatına 2013 yılında başlandı.

FİNANSMANI HAZIR

Çinli yüklenici tarafından inşa edilen tesis için Dünya Bankası 2006'da imzalanan bir anlaşma ile 325 milyon dolar, 2014'te imzalanan başka bir anlaşma ile de 400 milyon dolar finansman sağlamıştı.