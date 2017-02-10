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Emniyet’i sarsan tutuklama!

Emniyet’i sarsan tutuklama!
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ö.C., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Ö.C., Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'ne götürülen Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin yüzünü gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ö.Ç. hakkında, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır" ifadesini kullanmıştı.
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