Emniyet’i sarsan tutuklama!

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ö.C., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Ö.C., Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. ÜsküdarPaşakapısı Cezaevi'ne götürülen EmniyetMüdür Yardımcısı Ö.C.'nin yüzünü gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. İstanbulEmniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ö.Ç. hakkında, "Suç işleyen kardeşim dahi olsagereği yapılır" ifadesini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.