El ele veda!

İzmir Çeşme'de kanserle mücadele eden öğretmen bir çift, intihar mektubu bırakıp filmlere konu olacak şekilde hayata veda etti. Mersin'de yaşayan ve binlerce öğrenci yetiştiren Altan Çetin (70) ve Ülker Çetin (68), bir süre önce amansız hastalığa yakalandı. Yurtdışında olduğu için oğulları kendileriyle yeterince ilgilenemedi. Bu yüzden kendilerini yalnız hisseden Çetin çifti, evleri ve arabalarını satıp bankadaki paralarını da hayır kurumlarına bağışladı. Ardından her yıl yaz tatilini yaptıkları Çeşme'ye geldi. Bir otele yerleşen çift, 6 Şubat'ta gece 01.04'de yurt dışında yaşayan oğullarına "Eşyalarımızı ve arabamızı sattık. Bankadaki paramızla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Geride hiç bir anı bile kalmadı. Şimdi gidiyoruz. Hoşça kal" diye WhatsApp'tan mesaj yazdı. Oğulları da 2 dakika sonra bu mesaja "Hastasınız siz. Nefret ediyorum ikinizden" cevabını verdi. Bu mesaj üzerine hayattan tamamen umutlarını kesen çift, kağıda kaleme sarıldı. Ardından otel yönetimi ve adli mercilere yönelik 2 intihar mektubu yazıp birlikte imzaladı.



2 BİN LİRA BAHŞİŞ

Otel çalışanlarına 2 bin lira bahşiş bırakmayı ihmal etmedi. Eşyaları ve cep telefonlarını odada bırakan çift ortadan kayboldu. Temizlik için odaya gelen görevliler, intihar mektubuyla birlikte otel çalışanları için bırakılmış parayı bulunca büyük panik yaşadı. Bunun üzerine otel yönetimi güvenlik kameralarını inceledi. Yaşlı çiftin, saat 01.40 sıralarında görevliye "Karnımız ağrıyor biraz hava alacağız" diyerek otelin arkasındaki restoran kapısından el ele çıkarak plaja doğru gittikleri tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 4 gündür her yerde aranan çiftin cesetleri, dün Sakarya Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin sahilinde bulundu.



İŞTE O MEKTUPLAR



ADLİ MERCİYE

Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz.



OTEL YÖNETİMİNE

Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik. Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güler yüzlü personelinizden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederiz.



Fatih Şendil