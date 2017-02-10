El bak operasyon

Türk askeri kimsenin yapamadığını yaptı. Sınır ötesinde destan yazdı. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 170’inci gününde DEAŞ’ın ini olan El Bab’ın merkezine ulaştı. Dünya operasyona hayran kaldı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, “Türkiye inanılmaz bir iş çıkardı” ifadesini kullandı.
Üst akıl, karanlık planları için terör örgütlerini kullandı. Onlar arasında DEAŞ da vardı! Ancak hem devletin hem milletin sabrı taştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, tam 170 gün önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. İlk olarak Suriye'nin Cerablus kenti terörden arındırıldı. Ardından DEAŞ için son derece önemli olan El Bab'a doğru düğmeye basıldı. Ekipler, dün El Bab'ın merkezine giriş yaptı. İyice köşeye sıkışan DEAŞ'lı teröristler, silahlarını bırakıp kaçmaya başladı.
'İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLİYORLAR'
DEAŞ üyesi 44 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Özgür Suriye Ordusu'nun Sultan Murat Tümeni saha komutanlarından olan Yusuf Salih, "DEAŞ'lı teröristlerinsavunma hattını iyice yıprattık. Zafer çok uzakta değil.El Bab'ı kısa sürede temizleyeceğiz, buna inanıyoruz.DEAŞ militanları da kentin her noktasına bombalıtuzaklar ve mayın döşemiş durumda. Onlarca intiharsaldırısı gerçekleştirdiler" ifadesini kullandı. Türkiye destan yazarken, 61 ülkenin oluşturduğu koalisyon ise Musul'da 1 kilometre bile yol almadı! Dünya 100 gündür devam eden Musul harekatında yerinde saydı. Türk askerinin El Bab harekatına ise övgüler yağdı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, "Türkiye, DEAŞ'ı Suriye'nin kuzeyinde tecritetmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. DEAŞmilitanlarının Türkiye sınırını kullanarak dışarısızmasını tamamen durdurdular" ifadesini kullandı.
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