Domuzbağlı canilere müebbet

İstanbuL Şişli'deki "domuzbağı" cinayeti davasından karar çıktı. Ermenistanlı çete, 6 Şubat 2016'da hırsızlık amacıyla girdikleri evin sahibi Hagop Demirci'yi domuzbağıyla bağlayarak öldürdü, eşi Seta Ayda Demirci'yi de yaraladı. Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. 12 kişilik çete hakkında açılan dava karara bağlandı. Hagop Demirci'yi öldürüp eşini yaralayan tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan, müebbet hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.