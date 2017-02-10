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Domuzbağlı canilere müebbet

Demirci’yi öldürüp eşini yaralayan hırsızlar, yaşlı çiftin 200 bin dolarını ve 258 bin liralık ziynet eşyasını çalmıştı.

Domuzbağlı canilere müebbet
İstanbuL Şişli'deki "domuzbağı" cinayeti davasından karar çıktı. Ermenistanlı çete, 6 Şubat 2016'da hırsızlık amacıyla girdikleri evin sahibi Hagop Demirci'yi domuzbağıyla bağlayarak öldürdü, eşi Seta Ayda Demirci'yi de yaraladı. Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. 12 kişilik çete hakkında açılan dava karara bağlandı. Hagop Demirci'yi öldürüp eşini yaralayan tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan, müebbet hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.
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