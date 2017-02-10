Direk uçuş

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde bir direğin tepesinde duran cip görenleri şaşırttı. Araç tam 10 yıl önce Cip Şenlikleri sırasında bulunduğu yere monte edildi. Şenlikler birkaç yıl önce iptal edildi ama bu cipe kimse dokunmadı. Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Salman, "2007 yılında nasıl koyduysak, öylece duruyor. Buradan gelip geçen yabancılar hayretle bakıyorlar. Böylesi güzel tepkileri görünce de, cipi direğin tepesinden almak istemedik. İnanıyorum ki, artık Fatsa kendine ait bir sembol kazanmıştır. Bu bizim için gurur verici" dedi.
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