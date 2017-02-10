Yol Durumu
  1. Putin’den taziye
  2. El bak operasyon

Devlet töreni

El Bab şehitleri, dün son yolculuğuna uğurlandı. Başbakan Yıldırım ise bir süre önce aynı sofrada yemek yediği şehidin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı...

Devlet töreni
Onlar birer kahramandı vatan için canını siper yapanlardı... Dün o kınalı kuzulara veda vardı. Gözyaşının ilk durağı Ankara'ydı. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, bir süre önce Gaziantep'te aynı masada yemek yediği şehidin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Babası da 20 yıl önce şehadete ulaşan Şehit Uslu, Karşıyaka Mezarlığı'nda vatan toprağına bırakıldı. El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç memleketi Adana'da, Uzman Onbaşı Umut Aytekin Karabük'te, şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği eşi Hasret'in feryatları yürekleri dağladı. Genç kadın, "Aşkım beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diye ağladı. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun ise bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

ANNESİYLE KONUŞTURMUŞTU
Başbakan Yıldırım, yılbaşı gecesi için Gaziantep'teki birliğe gitmişti. Aynı masada yemek yediği askerlerden biri de 'ydu. Yıldırım, Şehit Uslu'yu annesiyle konuşturmuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar