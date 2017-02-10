Devlet töreni

Onlar birer kahramandı vatan için canını siper yapanlardı... Dün o kınalı kuzulara veda vardı. Gözyaşının ilk durağı Ankara'ydı. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, bir süre önce Gaziantep'te aynı masada yemek yediği şehidin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Babası da 20 yıl önce şehadete ulaşan Şehit Uslu, Karşıyaka Mezarlığı'nda vatan toprağına bırakıldı. El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş GökhanKılıç memleketi Adana'da, Uzman Onbaşı UmutAytekin Karabük'te, şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği eşi Hasret'in feryatları yürekleri dağladı. Genç kadın, "Aşkım beni bırakıp nereyegidiyorsun?" diye ağladı. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun ise bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.
ANNESİYLEKONUŞTURMUŞTU
Başbakan Yıldırım, yılbaşı gecesi için Gaziantep'teki birliğe gitmişti. Aynı masada yemek yediği askerlerden biri de Mahmut Uslu'ydu. Yıldırım, Şehit Uslu'yu annesiyle konuşturmuştu.
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