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Cinayet 'Kuş'kusu!

Cinayet Kuşkusu!
Giresun'un Espiye İlçesi'nde yaşayan M.G., borcunu vermek için temizlik işi yapan Zahide Kuş'un evine giti. İddialara göre Kuş, M.G.'nin üzerindeki silahın ateş alması sonucu 2 çocuğunun gözleri önünde can verdi. M.G. gözaltına alınırken, açılan soruşturma derinleştirildi. Kazara vurulduğu iddia edilen Kuş'un cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.
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