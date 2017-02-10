Çifte hayat

Mardin'de beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun böbrekleri, diyaliz hastası Merve Toksoy'a (16) hayat verdi. Merve, anne karnında başlayan böbrek rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yıllardır hastaneye giden, son bir yıldır da annesinin yardımıyla evde diyalize giren genç kızın nakil hayali gerçek oldu. Toksoy'a, 3 yaşındakiçocuğun iki böbreği AnkaraÜniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesiİbni Sina Hastanesi'nde başarılıbir operasyonla nakledildi. Merve'ye çift böbrek nakli yapan Prof. Dr. Acar Tüzüner, "Çok küçük vericiler olduğu zaman tek böbrek yerine, iki böbrek takmamız gerekiyor. Merve bu sayede yeni böbreklerine kavuştu. Şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.
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