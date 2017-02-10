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Çifte hayat

Çifte hayat
Mardin'de beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun böbrekleri, diyaliz hastası 'a (16) hayat verdi. Merve, anne karnında başlayan böbrek rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yıllardır hastaneye giden, son bir yıldır da annesinin yardımıyla evde diyalize giren genç kızın nakil hayali gerçek oldu. Toksoy'a, 3 yaşındaki çocuğun iki böbreği Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla nakledildi. Merve'ye çift böbrek nakli yapan Prof. Dr. Acar Tüzüner, "Çok küçük vericiler olduğu zaman tek böbrek yerine, iki böbrek takmamız gerekiyor. Merve bu sayede yeni böbreklerine kavuştu. Şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.
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