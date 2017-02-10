Cezaya 'gelin'

Adana'dagelinini kazaraöldürdüğü iddiaedilen kayınpeder,3 yıl 9 ay hapis cezasınaçarptırıldı. Olay, 25Şubat 2016'da yaşandı. İddialaragöre Yalçın Acar, silahıhıçıkartıp, oğlu Veysel Acar'ınkarıştığı kavgayı ayırmak içinuğraştı. Bu sırada gelini BurcuAcar silahı kayınpederinin elindenalmaya çalıştı. KayınpederYalçın Acar,silahın ateşalması sonucugelinin ölümüneyol açtı. Yalçın Acar,tutuksuz yargılanmaküzere serbest bırakıldı. BurcuAcar'ın ölümüyle ilgili acılandava dün karara bağlandı. YalçınAcar, kavga sırasında gelinini"taksirle öldürme" ve "ruhsatsızsilah bulundurmaktan"3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
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