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Cezaya 'gelin'

Gelinini kazara öldüren Yasin Acar, “Banu, silahı elimden almaya çalıştı. Silah çekiştirme sırasında ateş aldı” dedi.

Cezaya gelin
Adana'da gelinini kazara öldürdüğü iddia edilen kayınpeder, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 25 Şubat 2016'da yaşandı. İddialara göre Yalçın Acar, silahıhı çıkartıp, oğlu Veysel Acar'ın karıştığı kavgayı ayırmak için uğraştı. Bu sırada gelini Burcu Acar silahı kayınpederinin elinden almaya çalıştı. Kayınpeder Yalçın Acar, silahın ateş alması sonucu gelinin ölümüne yol açtı. Yalçın Acar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Burcu Acar'ın ölümüyle ilgili acılan dava dün karara bağlandı. Yalçın Acar, kavga sırasında gelinini "taksirle öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurmaktan" 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.



Burcu Acar
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