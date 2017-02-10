Çatır çıtır gitti

Zahide Yetiş'in sunduğu programa konuk olan Prof. Dr. Cihan Aksoy'un 'çıtır' gafı başına büyük iş açtı. "11 yaşındaki kızlarçıtır olur" cümlesiyletepki çeken Aksoy'unNTV'deki 'CanımDoktor' programınason verildi. Ünlü doktor üniversitedeki görevinden de ayrıldı. "Hiçbirart niyet taşımayanbir kelimenin buralaraçekilebileceğinihiç düşünmemiştim.Kelimenin anlamınıbilmiyordum" diyen Prof. Dr. Cihan Aksoy şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığım bu üzücü olayın ardından televizyon programıma ve üniversitedeki görevime veda ettim. Bugüne kadar sevgisini esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum." Zahide Yetiş, konuk Prof. Dr. Cihan Aksoy'a "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman... Neden?" sorusunu yöneltmişti. Bu soruya esprili dille yanıt vermek isteyen Aksoy büyük bir gafa imza atarak "11yaşındakikızlarçıtır olur.Dizleri deçıtırdar.Siz de dahaçıtırsınızdemek" diyerek yanıt vermişti.
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