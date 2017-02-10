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Çatır çıtır gitti

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı endişeli bir anneden gelen soruya esprili bir dille yanıt verdiğini söyledi.

Çatır çıtır gitti
Zahide Yetiş'in sunduğu programa konuk olan 'un 'çıtır' gafı başına büyük iş açtı. "11 yaşındaki kızlar çıtır olur" cümlesiyle tepki çeken Aksoy'un NTV'deki 'Canım Doktor' programına son verildi. Ünlü doktor üniversitedeki görevinden de ayrıldı. "Hiçbir art niyet taşımayan bir kelimenin buralara çekilebileceğini hiç düşünmemiştim. Kelimenin anlamını bilmiyordum" diyen Prof. Dr. Cihan Aksoy şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığım bu üzücü olayın ardından televizyon programıma ve üniversitedeki görevime veda ettim. Bugüne kadar sevgisini esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum." Zahide Yetiş, konuk Prof. Dr. Cihan Aksoy'a "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman... Neden?" sorusunu yöneltmişti. Bu soruya esprili dille yanıt vermek isteyen Aksoy büyük bir gafa imza atarak "11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Siz de daha çıtırsınız demek" diyerek yanıt vermişti.
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