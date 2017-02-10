Cansu'ya kurşun

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kahreden haber, bu kez İstanbul'dan geldi. Bağcılar'daki bir kafede çalışan 17 yaşındaki Cansu Ç., bir süre önce erkek arkadaşı MehmetK.'yi (18) terk etti. Mehmet K. ise ayrılığı hazmedemedi. Eski sevgilisitarafından ölümle tehdit edilenCansu, önceki sabah çalıştığı kafeyegitti. Genç kız daha sonra işyerinin fırınına gidip kahvaltı ürünlerini yerleştirdiği börek aracıyla tekrar iş yerine geçmek istedi. Cansu Ç.'yi çalıştığı iş yerinin çevresinde bekleyen Mehmet K. ise börek aracı ile sokakta ilerleyen Cansu Ç.'yi takip etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cansu Ç., kendisini takip eden Mehmet K.'nin elinde silah olduğunu görünce kaçmak istedi. Öfkeli genç, bir çarşafa sardığı pompalı tüfekle genç kıza arkasından peş peşe ateş etti. Kanlar içinde kalan Cansu,kaldırıldığı hastanede can verdi. Cinayetin ardından kaçan ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K.'nin uyuşturucu madde kullanma, yağma ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suçkaydının bulunduğu öğrenildi.
Cansu Ç'yi, sokak ortasında öldüren Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutukland
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