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Çankaya'da 45 dakika

Bahçeli, referandumda en güçlü şekilde ‘evet” diyeceklerini tekrarladı.

Çankayada 45 dakika
Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde buluştu. Başbakan Yıldırım'ın kabul ettiği Bahçeli, saat 15.00 sıralarında Çankaya Köşkü'ne geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. İki liderin görüşmesinde referandum süreci masaya yatırıldı. AK Parti ve MHP, Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu için "evet" kampanyası yapacak. AK Parti ve MHP kampanya hazırlıklarını ayrı ayrı yürütüyor. Dünkü görüşmede iki liderin referandum sürecinde yapılacak çalışmaları ele aldığı öğrenilirken, ayrıca devam eden terörle mücadelenin de konuşulduğu ifade ediliyor. Yıldırım'ın görüşmede Bahçeli'ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Başbakan Yıldırım ile Bahçeli görüşmesi sürerken, CIA Başkanı Mike Pompeo da Ankara'da temaslarını sürdürüyordu.
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