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Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı

5 yaşında baba katili olan M.E.'nin annesi Fikriye Figen Esen ifade verdi. Olayın kaza olduğunu öne sürdü...

Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı
Adana önceki gün akılalmaz bir cinayetle sarsıldı. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde iddiaya göre, hırsız-polis oyunu oynarken (36), 5 yaşındaki oğlu M.E. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Psikologla görüşen çocuk "Tetiğe annem bastı" dedi. Cenaze töreninin ardından anne Fikriye Figen Esen'in ifadesi alındı. Esen ifadesinde şunları söyledi: "O gün akşam eşim yatak odasından pompalı tüfeği getirdi, doldur boşalt yaptı. Bir fişek sıkıştı. Eşim bir süre onu çıkarmakla uğraştı daha sonra tüfeği bıraktı. Sonra oğlumla hırsız-polis oyunu oynamaya başladı. Oğlum biraz oynadıktan sonra gerçek tüfeği almak istediğini söyledi. Ben ve kızım da tüfeği oğluma verdik. Eşim telefonda konuşuyordu oğlum da eşime 'dur' polis dedi. Ahmet de elini kaldırdı. Ben tüfeğin dipçiğinden tutuyordum. Birden tüfek patladı eşim vuruldu. Ben tetiğe basmadım." Anne ifadesinin ardından evine dönerek taziyeleri kabul etti. Babasını öldüren çocuk, 5 yaşında olduğu için ifadesine başvurulamadı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.E. oyun oynayarak psikologla sohbet ediliyor. Bu arada polis hem çocuğun hem de anne Fikriye Figen Esen'in 'el svabını' alarak silahın kimin elinde olduğunu araştırmaya başladı.
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