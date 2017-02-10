TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, 18 Şubat'ta Almanya'nın Oberhausen şehrinde Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geleceğini ve anayasa değişikliğiyle ilgili bilgilendireceğini kaydetti.



Yeneroğlu yaptığı yazılı açıklamada, referandumda yurt dışında yaşayan vatandaşların da sandığa gideceğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçirilmesi için yurt dışında yaşayan milletimize de tarihi bir sorumluluk düştüğünün farkındayız" dedi. Kalbi Türkiye için çarpan Avrupalı Türklerin kritik süreçte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini umut ettiğini belirten Yeneroğlu şunları söyledi:



"Şu ana kadar gerçekleştirilen seçimlerde ciddi bir fedakarlıkla sandığa giden yurt dışı seçmenlerimiz büyük bir teşekkürü hak etmiştir. İnanıyorum ki daha fazla hassasiyeti anayasa ile ilgili halkoylamasında göstereceklerdir. Başbakanımız ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım konuyla ilgili Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza hitap edecek, 18 Şubat'ta saat 13.00'te Oberhausen Arena'da gerçekleşecek buluşmada Avrupalı Türklerle hasret giderecek, anayasa değişikliği hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirecek. Ülkemizdeki son gelişmelerle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konulara da değinecek. Başbakanımızla gerçekleştireceğimiz programla referandumda yurt dışında rekor bir katılımın gerçekleşmesi ve ezici çoğunlukla 'Evet' oylarının çıkması için start vereceğiz."



Oberhausen Arena'da gerçekleştirilecek "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" başlıklı toplantıya on binlerce Türkün katılması bekleniyor.