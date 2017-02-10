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lı mazlumların tek gerçek dostu Türkiye

, , ve çeşitli 'lar dünyanın her yerinde olduğu gibi 'da da mazlumların en büyük destekçisi...

Afrikalı mazlumların tek gerçek dostu Türkiye

Türkiye dünyanın her yerinde mazlumların yaralarını sarmaya devam ediyor. Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden çok sayıda resmi ve sivil yardım kuruluşu dünyanın dört bir köşesinde yardıma muhtaç insanların imdadına koşuyor. Yoksulluğun pençesinde kıvranan da bu yardım bölgelerinin başında geliyor ve insanların acılarını dindirmek için bugüne kadar bu coğrafyada da çok sayıda yardım faaliyetinde bulunuldu.

, , gibi resmi kurumlar ve çeşitli 'lar Türkiye adına Afrika'da yoğun bir insani ve vicdani diplomasi yürütüyor.

Yapılan insani yardımlara ilişkin veriler şu şekilde:
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 00:20
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