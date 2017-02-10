Afrikalı mazlumların tek gerçek dostu Türkiye

Türkiye dünyanın her yerinde mazlumların yaralarını sarmaya devam ediyor. Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden çok sayıda resmi ve sivil yardım kuruluşu dünyanın dört bir köşesinde yardıma muhtaç insanların imdadına koşuyor. Yoksulluğun pençesinde kıvranan Afrika da bu yardım bölgelerinin başında geliyor ve insanların acılarını dindirmek için bugüne kadar bu coğrafyada da çok sayıda yardım faaliyetinde bulunuldu.



TİKA, AFAD, Türk Kızılayı gibi resmi kurumlar ve çeşitli STK'lar Türkiye adına Afrika'da yoğun bir insani ve vicdani diplomasi yürütüyor.



Yapılan insani yardımlara ilişkin veriler şu şekilde:



