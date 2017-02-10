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'da korkutan deprem

'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adanada korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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  • 10 Şubat 2017, Cuma 19:51
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