Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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