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30 yıl sonra gördüğü babasını darp ederek öldürdü

30 yıl sonra gördüğü babasını darp ederek öldürdü
Ankara'da 30 yıl önce ailesini terk ederek Antalya'ya yerleşen Hüseyin Ö. (64), evlilik arifesindeki oğlu Özgür Ö.'yü (35) görmek için Ankara'ya gitti. Alkollü olan Özgür Ö., çıkan tartışmanın ardından 30 yıl sonra gördüğü babasını darp etti. Kanlar içinde kalan baba, aldığı darbelerin etkisiyle hayatını kaybetti. Özgür Ö. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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