20 bin öğretmen alınacak

Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber var. Milli EğitimBakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız'ın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20bin öğretmenin alımını yapacağız" şeklinde konuştu. Edinilen bilgiye göre, ilana çıkılmasının ardından başvurusüreci başlayacak. Başvurular KPSSpuanlarına göre sıralanacak ve branşlardaki ihtiyaca göre her branşta atanacak öğretmen sayısının 3 katıkadar aday mülakata çağrılacak. Bu 60 bin aday içinden 20 bini sözleşmeliöğretmen olarak atanacak.
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