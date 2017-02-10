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20 bin alınacak

Yılmaz’dan atama müjdesi geldi: Önümüzdeki hafta duyuruya çıkacağız, 20 bin in alımını yapacağız..

20 bin öğretmen alınacak
Atama bekleyen lere müjdeli haber var. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız'ın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız" şeklinde konuştu. Edinilen bilgiye göre, ilana çıkılmasının ardından başvuru süreci başlayacak. Başvurular KPSS puanlarına göre sıralanacak ve branşlardaki ihtiyaca göre her branşta atanacak öğretmen sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Bu 60 bin aday içinden 20 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.
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