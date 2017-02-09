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Zehir

Zehir drone
İstanbul polisi bir süredir takibe aldığı uyuşturucu çetesine önceki gün baskın düzenledi. Lüks bir sitede yapılan operasyonda 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Çetenin teslimattan önce, drone kullanarak çevreyi kamerayla takip ettiği, bölgede polis olup olmadığını incelediği belirlendi. Gözaltına alınan C.D. ve D.K. tutuklanırken 1 kişi de serbest kaldı.

EMİR SOMER
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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