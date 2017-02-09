Yüreğine sağlık

Antalya'nın Kaş Devlet Hastanesi'nde çalışan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Serap ErkeçAlkan (34), hastasına yaptığı iyilikle gönülleri fethetti. Doktor Alkan, birkaç gün önce dizinde şişlik olan sera işçisi H.K. (61) muayene etti. Yaşlı adamaakut menisküs yırtığı tanısı koydu. Daha sonra hastasına MR çektirmesi gerektiğini söyledi. Ancak yaşlı adam Bağ-Kurprim borcu nedeniyle sosyalgüvencesinin olmadığınıbelirtti. Bunun üzerine genç doktor, çalıştığı hastanede MR çekilmediğini başka bir hastanede bu işlemi yapması gerektiğini anlattı. Ardındanhastasınacebinden MRçektirmesiiçin 200 TLverdi. Doktorun verdiği parayı önce almak istemeyen hasta, bunu daha sonra ödemek kaydıyla kabul etti. Ardından Muğla Fethiye'de özel bir hastaneye giden H.K., MR için Op. Dr. Osman Kurtuluş'abaşvurdu. Yaşadıklarını tek tekanlattı. Durumu öğrenen Kurtuluş, meslektaşının örnek davranışından dolayı duygulandı. Ardından H.K.'nın başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni aldı.
TAKDİR TOPLADI
Yaptığının çok büyük bir şey olmadığını anlatan Dr. Alkan, "Yaşlı bir amcam gelmiş ve Bağ- Kur primi borçlanmasından ötürü sosyal güvencesi yok. Böyle birgünde benim yerimde diğermeslektaşlarımın da yapacağınıdüşünüyorum. Bugün ameliyat için gelse, yine parasını verirdim. Sonuçta hepimiz insanız. Hastamın durumunu yakından takip ediyorum" diye konuştu.
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