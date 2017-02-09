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ve 'den büyük ahlaksızlık

ve , Galatasaray adasına ilişkin yaptığı açıklama ile gündeme gelen Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nu belaltı bir sohbetin konusu yaparak ahlaksızlıkta sınırları zorladı.

Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezenden büyük ahlaksızlık

Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açıklamasını Halk TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Halk Arena'sı programında belaltı bir muhabbete konu edildi. Daha önce de Yaşar Nuri Öztürk'ün bulunduğu aynı programda hakaret ve küfürlere sahne olan Halk TV bu kez de ahlak, aile ve insanlık kavramlarının ayaklar altına alındığı anlara sahne oldu.

YILMAZ ÖZDİL VE MÜJDAT GEZEN'DEN AHLAKSIZLIK
Osmanoğlu'nu gündeme getiren ikiliden , telefonla bağlanan 'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur'la (Uğur Dündar) ziyarete geleceğiz. " diyerek ahlaksız diyaloğu başlatan isim oldu.

Canlı yayında büyük ahlaksızlık

Sonrasında konuşma şu şekilde devam etti:

Müjdat Gezen: Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu.

Yılmaz Özdil: Ada'yı veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 18:58
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

kim ne yapsın sizin gibi tektonik tabakanın altında oluşmuş fosilleri konuşmasını bilmiyorsanız susunda millet sizi adam sansın

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evet0
hayır0
cevapla 09.02.2017 19:45
murat yazgan murat yazgan

bu seviyesizlik tir karektersizliktir yazıklar olsun size 2 tane zavallı kemalistlık boyle bir zavallılıktır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2017 19:08
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