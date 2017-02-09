Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açıklamasını Halk TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Halk Arena'sı programında belaltı bir muhabbete konu edildi. Daha önce de Yaşar Nuri Öztürk'ün bulunduğu aynı programda hakaret ve küfürlere sahne olan Halk TV bu kez de ahlak, aile ve insanlık kavramlarının ayaklar altına alındığı anlara sahne oldu.

YILMAZ ÖZDİL VE MÜJDAT GEZEN'DEN AHLAKSIZLIK

Osmanoğlu'nu gündeme getiren ikiliden Yılmaz Özdil, telefonla bağlanan Müjdat Gezen'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur'la (Uğur Dündar) ziyarete geleceğiz. " diyerek ahlaksız diyaloğu başlatan isim oldu.

Sonrasında konuşma şu şekilde devam etti:

Müjdat Gezen: Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu.

Yılmaz Özdil: Ada'yı veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.