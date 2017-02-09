Yol Durumu
  1. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
  2. FETÖ'nün avukatları gözaltına alındı

Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek

Başbakan ile ABD Başkan Yardımcısı 'in telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı 'in, Başbakan ile telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Pence ve Yıldırım'ın öğle saatlerinde telefonda görüşeceği bildirildi.

ERDOĞAN DA TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedilmişti.
Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe 11:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar