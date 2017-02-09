Kadına yönelik şiddet haberlerine yenileri eklendi! Erkek terörü 'Yeter artık" dedirtti. Kötü haberlerden ilki Mersin'den geldi. Silifkeİlçesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Büşra Uzun (24), eski erkek arkadaşı Hakan Y. ile ilişkisini bir süre önce bitirdi. Ayrılığı hazmedemeyen Hakan Y. ise FatihY. ile aşk yaşamaya başlayan Büşra Uzun'u ölümle tehdit etti. Hakan Y., önceki akşam eski sevgilisinin kapısına dikildi. Uzun ile tartışan Hakan Y., genç kadını defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla intihar etmek istedi. Çığlıkları duyan komşular, olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Büşra Uzun,tüm müdahalelerine rağmenhayatını kaybetti. Bıçakla intihara kalkışan Hakan Y.'nin ise hastanede tedaviye alındığı bildirildi.
SEVGİLİ BIÇAĞI Samsun'da ise Muhammet H.. (35) önceki gün 4 yıldır birlikte olduğu Serçin K.'nın (40) çalıştığı sigorta şirketine gitti. Serçin K. sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma şiddetlendi. Öfkeli adam, Serçin K.'ye 9 bıçak darbesi indirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanan saldırgan Muhammet H. dün adliyeye sevk edildi.
KOCACİNNETİ İzmir kavga etti. Öfkeli koca, evdeki ruhsatsız tabancayla eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti. Çift kaldırıldıkları hastanede can verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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