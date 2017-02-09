Yol Durumu
  1. Eve geç gelen oğlunu öldürdü
  2. TIR kamyonun üzerine devrildi

Yeter artık!

Erkek şiddeti bitmedi. Mersin’de Büşra, eski sevgilisi tarafından katledildi. ’de bir adam eşini öldürüp intihar etti. ’da da Muhammet H. sevgilisine 9 bıçak darbesi indirdi.

Yeter artık!
Kadına yönelik şiddet haberlerine yenileri eklendi! Erkek terörü 'Yeter artık" dedirtti. Kötü haberlerden ilki Mersin'den geldi. Silifke İlçesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Büşra Uzun (24), eski erkek arkadaşı Hakan Y. ile ilişkisini bir süre önce bitirdi. Ayrılığı hazmedemeyen Hakan Y. ise Fatih Y. ile aşk yaşamaya başlayan Büşra Uzun'u ölümle tehdit etti. Hakan Y., önceki akşam eski sevgilisinin kapısına dikildi. Uzun ile tartışan Hakan Y., genç kadını defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla intihar etmek istedi. Çığlıkları duyan komşular, olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Büşra Uzun, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bıçakla intihara kalkışan Hakan Y.'nin ise hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

SEVGİLİ BIÇAĞI
'da ise Muhammet H.. (35) önceki gün 4 yıldır birlikte olduğu Serçin K.'nın (40) çalıştığı sigorta şirketine gitti. Serçin K. sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma şiddetlendi. Öfkeli adam, Serçin K.'ye 9 bıçak darbesi indirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanan saldırgan Muhammet H. dün adliyeye sevk edildi.



KOCA CİNNETİ
İzmir kavga etti. Öfkeli koca, evdeki ruhsatsız tabancayla eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti. Çift kaldırıldıkları hastanede can verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar