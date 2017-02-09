Yeşil adam öldürmemi istedi

İstanbulBağcılar'da HaticeTiryaki, geçtiğimizgece çocukları4 aylık Rabiaile 5 yaşındakiMuhammed'iöldürdü. "Çokhastalanıyorlardı.Onun içinöldürdüm" diyenannenin savcılıktaverdiği ifade ise kandondurdu: "Yaklaşık3 aydır 'yeşiladam' görüyorum.Yeşil adam bana,'Çocuklarınıöldürürsen onlariçin en iyisi olur,iğne de vurulmazlar'diyordu. Ben onlarıniyiliğini istiyordum.Eşimin beni evdençıkarmamasındandolayı psikolojimbozuldu.Kendimi iyihissetmiyorum."
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