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Yeşil adam öldürmemi istedi

Yeşil adam öldürmemi istedi
İstanbul 'da Hatice Tiryaki, geçtiğimiz gece çocukları 4 aylık Rabia ile 5 yaşındaki Muhammed'i öldürdü. "Çok hastalanıyorlardı. Onun için öldürdüm" diyen annenin savcılıkta verdiği ifade ise kan dondurdu: "Yaklaşık 3 aydır 'yeşil adam' görüyorum. Yeşil adam bana, 'Çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum. Eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum."
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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