Yeni kimlik kartları nasıl alınır? Nüfus müdürlüğü saat kaça kadar açık?

Yeni kimlik kartlarının dağıtımı devam ederken vatandaşlar başvurulardaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle harekete geçen İçişleri Bakanlığı yeni kimlik kartı başvuruları nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluğu azaltabilmek amacıyla birtakım düzenlemeler yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 2 Ocak'ta başlayan yeni kimlik kartı müracaatları kapsamında bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığı, bu doğrultuda 750 bin kimlik kartı basıldığı bilgisi verildi.

KİMLİKLER NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRİLECEK?

"Alo 199" hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının yoğunluğa ve uzun bekleme sürelerine neden olduğu ifade edilen açıklamada, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığı aktarıldı.

Vatandaşların ellerindeki nüfus cüzdanlarının, yeni kimlik kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

YGS'YE GİRECEKLERİN KİMLİK KARTLARI

"Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içi saat 19.00'a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatlerinde alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır."







YENİ KİMLİK KARTLARI NASIL ALINIR?

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.

Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.

Randevular "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Yeni kimlik almak için davet edildiğiniz gün ve saatte yanınızda bulundurmanız gerekenler;

- Son 6 ay içinde çektirilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

- Eski nüfus cüzdanınız ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı yerine geçen bir belgeler.

Nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler;

Sürücü belgesi

Pasaport

Türk Silahlı Kuvvetler kartı

Evlilik Cüzdanı

Avukat kimlik belgesi

Sarı Basın Kartı

Öğretmen Kimliği

Hakim/Savcı kimliği

Eğer hiçbiri yoksa muhtarlıktan belge.







YENİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ

Yeni kimlik belgelerinin yenilenmesi için 15 TL'lik bir ödeme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu ödemeyi kimliğinizi aldığınızda yapmalısınız.

YENİ KİMLİKLER NE KADAR SÜREDE ALINACAK?

Çipli kimlik kartı başvuru belgeleriniz taranarak elektronik ortama aktarılacak ardından vermiş olduğunuz biyometrik fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarılarak son olarak parmak biyometriniz (parmak iziniz) alınarak sisteme aktarılacak. Ardından PTT ile adrese teslim edilecek ya da Nüfus Müdürlükleri'nden teslim almanız gerekecek. Başvurunuz esnasında talep etmiş iseniz mail ve SMS yoluyla da kimlik kartınızın durumu hakkında bilgi ulaştırılacak.



KAYIP KİMLİK KARTLARI İÇİN NE YAPMALI?

Kimlik kartınızı kaybettiğinizde en kısa sürede İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunmanız gereklidir.



Böyle bir durumda zaman kaybetmeden Alo 199 numaralı çağrı merkezimizi arayarak kimlik kartınızın kaybolduğunu bildirerek pasif duruma getirilmesini sağlamanız işlem güvenliği açısından son derece önemlidir.





KİMLİK KARTI PIN ŞİFRESİNİ UNUTANLAR NE YAPMALI?

PIN şifrenizi unuttuğunuzda, İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi yenileyebilirsiniz.

PIN şifrenizi yenilemek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.

PIN şifrenizi yenilemek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, PUK numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.

Kiosklarda şifrenizi yenilerken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyin ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın.

KİMLİK KARTI PIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

PIN Şifrenizi zaman zaman değiştirmeniz işlem güvenliğiniz açısında yararlı olacaktır. İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz.

PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.





YENİ KİMLİKLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak. Kart sahibi, kartta yer alan nitelikli elektronik sertifikası ile kanuni geçerliliği olan elektronik imza işlemlerini gerçekleştirebilecek. Vatandaş, sahip olduğu kartın üzerindeki elektronik imza uygulaması sayesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde, hukuksal bağlayıcılığı olan ıslak imza kullanımında olduğu gibi elektronik imzasını da atabilecek. Ancak vatandaşların, kimlik kartı üzerindeki temaslı yongada bulunan elektronik imza özelliğini kullanmak istediği takdirde e-imza konusunda faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı'ndan (ESHS) elektronik imza sertifikasını kart üzerine yükletmesi gerekecek.

Ön ve arka yüzünde yer alan bölgeler ile bölgeler içerisindeki bilgileri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standardına uygun olan kart, arka yüzündeki "MRZ" alanı ve temassız yonga içeriğindeki bilgiler sayesinde seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Bu özellik sayesinde vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde kart geçerli bir seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek olan kimlik kartları ile sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetlerinin büyük oranda azaltılması planlanıyor. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişim sağlanabilecekken, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde bürokrasi azaltılacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye inecek.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak. Temaslı ve temassız yonga içeren, uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandı.

Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanacak. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişiye talebi halinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi verilecek.