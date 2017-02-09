Yaralar sarılıyor

Çanakkale Ayvacık sakinleri 6 Şubat günü, büyük bir depremle uyandı. 5.5 ve 5.3 şiddetinde depremle sarsılan halk, korkuyla evlerinden çıktı! Depremin vurduğu 11 köyde 50'den fazla ev yıkıldı. Tüm bunlar sürerken, depremin artçıları da durmadı! Bölgede şuana kadar 497 artçı sarsıntı yaşandı. Öyle ki sarsıntılar, geçtiğimiz gece de durmadı. Saat 24.00'dan itibaren artçıların şiddeti 4'ün üzerine çıktı! Bölgeyeaktarılan UMKE, AFAD veKızılay ekipleri de halkın yarasınısarmaya başladı. Depremin ardından bölgeye gidip çadır kent kuran ekiplerin çalışmaları bir an olsun aksamadı. Ancak olumsuz hava koşulları, çadırda kalan vatandaşlara zor anlar yaşattı. AFADekipleri de dün depremzedelerinkalmaması için depreminen çok hasara neden olduğuYukarıköy Köyü'nde, konteynerkent kurulumuna başladı. Evler geçtiğimiz gece TIR'larla köye ulaştırıldı. Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucunda 44 konteyner ev kullanıma hazırlandı. Depremde hasar gören 14 köyde ise depremzedelere gıda ve battaniye gibi yardım malzemeleri dağıtıldı.
ENKAZDANKIZI KURTARDI Kadir Köseoğlu (50) ise deprem sırasında yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı. Talihsiz adamı, enkazın altından kızı Nurcan (17) kurtardı. Köseoğlu korku dolu o anları anlattı: "En son, yatak odasının kapısını açmaya hazırlandığım anı hatırlıyorum. Göçük altında kalıp, yaralanmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Boynum ve belimden yaralandım. Beni, enkaz altından büyük kızım Nurcan kurtarmış."
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