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Yaralar sarılıyor

Şiddetinde sarsılan ’de beşik gibi... Bugüne kadar tam 497 artçı meydana geldi. AFAD ve Kızılay ekipleri de bölge halkının yaralarını sarıyor...

Yaralar sarılıyor
Çanakkale sakinleri 6 Şubat günü, büyük bir depremle uyandı. 5.5 ve 5.3 şiddetinde depremle sarsılan halk, korkuyla evlerinden çıktı! Depremin vurduğu 11 köyde 50'den fazla ev yıkıldı. Tüm bunlar sürerken, depremin artçıları da durmadı! Bölgede şuana kadar 497 artçı sarsıntı yaşandı. Öyle ki sarsıntılar, geçtiğimiz gece de durmadı. Saat 24.00'dan itibaren artçıların şiddeti 4'ün üzerine çıktı! Bölgeye aktarılan UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri de halkın yarasını sarmaya başladı. Depremin ardından bölgeye gidip çadır kent kuran ekiplerin çalışmaları bir an olsun aksamadı. Ancak olumsuz hava koşulları, çadırda kalan vatandaşlara zor anlar yaşattı. AFAD ekipleri de dün depremzedelerin kalmaması için depremin en çok hasara neden olduğu Yukarıköy Köyü'nde, konteyner kent kurulumuna başladı. Evler geçtiğimiz gece TIR'larla köye ulaştırıldı. Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucunda 44 konteyner ev kullanıma hazırlandı. Depremde hasar gören 14 köyde ise depremzedelere gıda ve battaniye gibi yardım malzemeleri dağıtıldı.

ENKAZDAN KIZI KURTARDI
Kadir Köseoğlu (50) ise deprem sırasında yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı. Talihsiz adamı, enkazın altından kızı Nurcan (17) kurtardı. Köseoğlu korku dolu o anları anlattı: "En son, yatak odasının kapısını açmaya hazırlandığım anı hatırlıyorum. Göçük altında kalıp, yaralanmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Boynum ve belimden yaralandım. Beni, enkaz altından büyük kızım Nurcan kurtarmış."



Birkan DÜZENLİ
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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