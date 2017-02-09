Vay sahtekar vay

Antalya Manavgat'ta jandarma ekipleri, geçen hafta bir minibüsün yandığı ihbarını aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri aktarıldı. Ancak araç kül olmaktan kurtarılamadı. Plakayı inceleyen jandarma, minibüsün bir sigara dağıtım firmasına ait olduğunu ve Uğur B. tarafından kullanıldığını saptadı. Sürücüyü bulmak için bölgede araştırma yapıldı. Uğur B, ormanlık alanda el ve ayakları bağlı halde bulundu. İfadesi alınan B., kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılıp ormana atıldığını söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olay günü sigara dağıtım aracının peşinde bir otomobil olduğunu belirledi. Aracın Uğur B.'nin arkadaşı E.D.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.D. önce olay hakkında bilgisi olayı Uğur B. ve onun kayınpederi M.K. ile birlikte planladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Uğur B. ve M.K. de gözaltına alındı. E.D.'nin evinde yapılan aramada 400 karton sigara bulundu. M.K.'nin evinde ise sigara aracından alındığı belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Planı elinde patlayan Uğur B. "Piyasa borcum vardı. Bu yüzden böyle bir tezgah kurduk" dedi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.