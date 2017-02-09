Vay sahtekar vay

Antalya Manavgat'ta jandarma ekipleri, geçen hafta bir minibüsün yandığı ihbarını aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri aktarıldı. Ancak araç kül olmaktan kurtarılamadı. Plakayıinceleyen jandarma, minibüsün bir sigaradağıtım firmasına ait olduğunu ve UğurB. tarafından kullanıldığını saptadı. Sürücüyü bulmak için bölgede araştırma yapıldı. Uğur B, ormanlık alanda el veayakları bağlı halde bulundu. İfadesi alınan B., kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılıp ormana atıldığını söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olay günü sigara dağıtım aracının peşinde bir otomobil olduğunu belirledi. Aracın Uğur B.'nin arkadaşı E.D.'ye aitolduğu tespit edildi. Gözaltına alınanE.D. önce olay hakkında bilgisi olayıUğur B. ve onun kayınpederi M.K. ilebirlikte planladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Uğur B. ve M.K. de gözaltına alındı. E.D.'nin evinde yapılan aramada 400 kartonsigara bulundu. M.K.'nin evinde ise sigara aracından alındığı belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Planı elinde patlayan Uğur B. "Piyasa borcum vardı. Bu yüzden böylebir tezgah kurduk" dedi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
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