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Vatan aşkı eritti

Vatan aşkı eritti
Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki , 160 kilo olduğu 2014 yılının Nisan ayında askere gitmek için tecilini bozdurma kararı aldı. Ancak kiloları yüzünden askere alınmadı. Tecilinin bitiş süresinin Kasım 2014'e kadar olduğunu öğrenen genç, hemen diyete başladı. 7 ayda tam 50 kilo vererek Kasım ayında 110 kiloyla askere gitti. Alper Tanır askerde de 72 kiloya kadar düştü. 1 yılda 88 kilo veren genç, deyim yerindeyse vatan aşkı için eridi.


180 kiloydu
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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