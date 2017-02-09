Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 253 hedef, havadan ve karadan vuruldu. Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekatlarında da 6 hedef imha edildi. Atışlar ve harekatlar sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 170'inci gününde Bzagah ve Kabbasin bölgeleri özel görev kuvvet gruplarınca kontrol altına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarca terör örgütü DEAŞ'a ait 187 hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca terör örgütüne ait 66 hedefe harekat düzenlendi. Harekat ve atışlar sonucu aralarında barınma amaçlı kullanılan binalar, karargah binaları, savunma mevzilerinin bulunduğu çok sayıda hedef imha edildi.

44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Koalisyon güçlerine bağlı savaş uçakları ise El Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik üç hava harekatı düzenlendi. Harekatlar sonucu aralarında tünel girişi ve bomba yüklü araç olmak üzere 6 hedef imha edildi.

Atışlar ve harekatlar sonunda DEAŞ üyesi 44 terörist etkisiz hale getirildi.



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrası devam etmektedir. Bzagah ve Kabbasin bölgeleri Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kontrol altına alınmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 187 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 62 bina, 1 karargâh binası, 1 tünel girişi ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından; Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 3 hava harekâtı sonucunda, 2 havan, 2 tünel girişi, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."