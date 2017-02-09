TIR kamyonun üzerine devrildi

İstanbul Sancaktepe'de Ahmet Gümüşoğlu yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ümit Gezen'in kullandığı kamyonun üzerine devrildi. Araçlar hurdaya dönerken, şoförler araçları içerisinde sıkıştı. Sürücüler, ağır yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Gümüşoğlu ve Gezen hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.