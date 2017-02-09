Serbest dalış !

İstanbul'da Avrasya Tüneli'ni bisikletiyle geçen çılgın genç sosyal medyayı salladı. Bisiklet tutkunu İsmail Öznam, bir yarışa katılmak için antrenman yaparken çok merak ettiği tünele daldı. Polisleri peşine taktı o anları da kameraya kaydedip internette paylaştı. Yaşadığı heyecan dolu anları anlatan Öznam, "Ben yarışlara hazırlandığım için iş çıkışı antrenman yaparım. Sahilden,Bakırköy yönüne doğru gidecektimama Avrasya Tüneli'ni gördüm. Bir anda tünelden geçmeye karar verdim. O anları da çektim. Ben geçince anonslar yapıldı. Biraz da hız yaptım. Maksimum 80 kilometre hız yapabildim yokuş aşağı olduğu için. Denizin altındaki o havayıhissedebildim" diye konuştu. Tünele girmesinin ardından sıkça anonslar yapıldığını belirten çılgın genç şunları söyledi: Tünele yayaların girişi yasaktır diye 10-15 defa anons ettiler. Yokuş çıkarken motosikletli polis yakaladı. Bana eşlik ederekçıkışa kadar takip etti. Tüneliniçinde durmak yasak olduğu içinbeni durdurmadılar. Tünelinçıkışında da ceza yiyeceğimidüşündüğüm için korkup kaçtım. Trafikten yararlanarak, sağa sola makas atarak ve kaldırımlara çıkarak kaçtım. Sonradan pişman olduğunu da sözlerine ekleyen İsmail Öznam, "Bu yaptığımın çok yanlış olduğunu fark ettim. Lütfen herkes kurallara uysun. Ben de bundan sonra kurallara uyacağım. Görevlilerden de özür diliyorum" dedi.
CEZA KESİLDİ Mİ?
Bu arada tünelden geçtiği sırada İsmail Öznam ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Görevlinin uyarısı üzerine önce "Çıkıyorum" diyen Öznam ardından "Çok yoruldum sana tutunayım mı" dedi. Bir yandan bisikletini süren çılgın genç, "Acaba ceza kesecekler mi? Kafamda deli sorular" diyerek şarkı söyledi. Tünelden çıktıktan sonra görevliye "Ceza kesecek misiniz" diye soran Öznam, polisin "Hayır sadece bir daha girmeyeceğine dair yazı yazacaksın" demesine rağmen korkup kaçtı.
Bir yarışa katılmak için antrenmanyapan İsmail Öznam araçlarınarasından tüneleböyle girdi.
Polis, Öznam'ı fark edince peşinetakıldı. Kaçmaya çalışan çılgıngenç kısa süreli panikyaşanmasına neden oldu.
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