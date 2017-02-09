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Serbest dalış !

Çılgın genç ’ni bisikletle geçti. Peşine takılan leri atlatmayı başardı. O anları kameraya kaydedip internette yayınladı.

Serbest dalış !
İstanbul'da 'ni bisikletiyle geçen çılgın genç sosyal medyayı salladı. Bisiklet tutkunu İsmail Öznam, bir yarışa katılmak için antrenman yaparken çok merak ettiği tünele daldı. leri peşine taktı o anları da kameraya kaydedip internette paylaştı. Yaşadığı heyecan dolu anları anlatan Öznam, "Ben yarışlara hazırlandığım için iş çıkışı antrenman yaparım. Sahilden, Bakırköy yönüne doğru gidecektim ama Avrasya Tüneli'ni gördüm. Bir anda tünelden geçmeye karar verdim. O anları da çektim. Ben geçince anonslar yapıldı. Biraz da hız yaptım. Maksimum 80 kilometre hız yapabildim yokuş aşağı olduğu için. Denizin altındaki o havayı hissedebildim" diye konuştu. Tünele girmesinin ardından sıkça anonslar yapıldığını belirten çılgın genç şunları söyledi: Tünele yayaların girişi yasaktır diye 10-15 defa anons ettiler. Yokuş çıkarken motosikletli polis yakaladı. Bana eşlik ederek çıkışa kadar takip etti. Tünelin içinde durmak yasak olduğu için beni durdurmadılar. Tünelin çıkışında da ceza yiyeceğimi düşündüğüm için korkup kaçtım. Trafikten yararlanarak, sağa sola makas atarak ve kaldırımlara çıkarak kaçtım. Sonradan pişman olduğunu da sözlerine ekleyen İsmail Öznam, "Bu yaptığımın çok yanlış olduğunu fark ettim. Lütfen herkes kurallara uysun. Ben de bundan sonra kurallara uyacağım. Görevlilerden de özür diliyorum" dedi.

CEZA KESİLDİ Mİ?
Bu arada tünelden geçtiği sırada İsmail Öznam ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Görevlinin uyarısı üzerine önce "Çıkıyorum" diyen Öznam ardından "Çok yoruldum sana tutunayım mı" dedi. Bir yandan bisikletini süren çılgın genç, "Acaba ceza kesecekler mi? Kafamda deli sorular" diyerek şarkı söyledi. Tünelden çıktıktan sonra görevliye "Ceza kesecek misiniz" diye soran Öznam, polisin "Hayır sadece bir daha girmeyeceğine dair yazı yazacaksın" demesine rağmen korkup kaçtı.



Bir yarışa katılmak için antrenman yapan İsmail Öznam araçların arasından tünele böyle girdi.



Polis, Öznam'ı fark edince peşine takıldı. Kaçmaya çalışan çılgın genç kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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