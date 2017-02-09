Sena’nın insanlığı unutulmadı

Rize İkizdere'de yaşayan Hamdu Sena Bilgin (11), geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanları otlamak için ağabeyi Ali ile evden ayrıldı. Bir süre sonra ise keçilerinden biri yolda doğum yaptı. Küçük kız, doğum yapan keçiyi kendi sırtına, yeni doğan yavruyu da köpekleri Tomi'nin sırtına bağladı. Ağabeyi ise bu anı fotoğrafladı. Ardından sosyal medyada paylaştı. Kardeşler, herkesin takdirini kazandı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, dün kardeşleri ziyaret etti. Küçük kıza ve ailesine çeşitli hediyeler verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.